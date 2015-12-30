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النقل الروسية: اجتماع مع مسئولين مصريين عقب رأس السنه لبحث استئناف الطيران

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النقل الروسية: اجتماع مع مسئولين مصريين عقب رأس السنه لبحث استئناف الطيران النقل الروسية: اجتماع مع مسئولين مصريين عقب رأس السنه لبحث استئناف الطيران
أعلنت وزارة النقل الروسية أنه سيعقد لقاء روسى- مصرى جديد حول احتمال استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر بعد انتهاء عطلة رأس السنة فى روسيا يوم 10 يناير المقبل، موضحة أن السلطات الجوية الروسية سلمت الجانب المصرى مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين حول مشاركة خبراء روس فى تقييم أمن المطارات المصرية.

وأوضح فاليرى أوكولوف نائب وزير النقل الروسى فى تصريح له اليوم الأربعاء نقلته قناة روسيا اليوم أن ممثلى السلطات الجوية الروسية والمصرية عقدوا اجتماعا مشتركا يوم 23 ديسمبر قدم خلاله الجانب الروسى نتائج تفتيش أجراه مؤخرا خبراء روس فى المطارات المصرية.

وفيما يخص احتمال استئناف تحليق طائرات الركاب من وإلى قريبا، قال أوكولوف إنه من الصعب الحديث عن مواعيد محددة لذلك، لكنه أكد أن للجانب الروسى خطة مفصلة للخطوات فى هذا الاتجاه.
>يذكر أن روسيا وبريطانيا ودولا أخرى علقت تحليق طائراتها المدنية من وإلى مصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية فى سيناء يوم 31 أكتوبر الماضى.


>- وزير النقل الروسى: الخبراء المصريون والروس يعملون لتأمين المطارات المصرية
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مصر 365

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