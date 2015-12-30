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بالفيديو.. السيسى للمصريين: "مضيعنكمش قبل كده عشان نضيعكم فى ملف سد النهضة"

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بالفيديو.. السيسى للمصريين: "مضيعنكمش قبل كده عشان نضيعكم فى ملف سد النهضة" بالفيديو.. السيسى للمصريين: "مضيعنكمش قبل كده عشان نضيعكم فى ملف سد النهضة"
علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القلق المثار مؤخرا بين المصريين من مفاوضات سد النهضة الأثيوبى، قائلا "أنا معاكم فى القلق.. ولكن اطمئنوا الأمور تسير بشكل جيد وبشكل مطمئن، وأنا مضيعتكمش قبل كده علشان أضيعكم فى ملف سد النهضة".

وقال الرئيس السيسى فى ختام كلمته بتدشين المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف مليون فدان، إننا نتعامل مع الموضع بشأن سد النهضة من خلال اتفاقنا مع الإثيوبيين من الأول، مضيفا "قلنا إننا نتفهم أنهم عايزين يعيشوا ونحن نساهم فى هذا الأمر".

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