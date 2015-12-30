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"جنح حدائق القبة"تبرئ محامى الوايت نايتس من تهمة سب القضاء

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"جنح حدائق القبة"تبرئ محامى الوايت نايتس من تهمة سب القضاء "جنح حدائق القبة"تبرئ محامى الوايت نايتس من تهمة سب القضاء
برأت محكمة جنح حدائق القبة اليوم طارق العوضي محامى رابطه الوايت نايتس من تهمة إهانة القضاء عن طريق النشر فى "فيس بوك" .

كان مصطفى إمام المحامى أقام دعوى تتهم "العوضى" بإهانة القضاء عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" .
>وجاء في مرافعه الدفاع أن العوضى لم يتناول القضاء بأى إساءة أو إهانة،وأنه كرجل قانون يحترم القضاء، والمحاماة شريك أساس فى تحقيق العدالة.

وأشار العوضى إلى أن "البوست" مزيف وأنه لا يقبل تعرض للقضاء لأى إهانة،مشيرًا إلى أن مقيم الدعوى اختفى ولم يحضر.

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مصر 365