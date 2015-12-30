داعش تخطف الفنانة الشابة جانيار حسن

تقوم الفنانة الشابة جانيار حسن بتصوير دورها في الفيلم التلفزيوني «الأب» للمخرج باسل الخطيب، وعن دورها في العمل قالت جانيار بتصريح خاص لموقع سيدتي نت: الفيلم يحكي معاناة السوريين في الأزمة التي تتعرض لها البلاد وهجوم داعش، وكيف أثر هذا على العائلات التي تشردت وأصبحت مابين فكين: الخوف من داعش والهرب منها، والبحث على الأمان لعائلاتها. ودوري في العمل أجسد شخصية ولاء وهي فتاة تتعرض هي وعائلتها لمهاجمة داعش، وتتعرض للخطف ولكنها وبعد معاناة تستطيع الهروب، ولكن يؤثر هذا عليها كثيراً.