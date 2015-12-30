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محمود عبد العليم يدخل حارات ليالي الحلمية مجدداً

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الخميس 31-12-2015 15:50

أعلن الفنان محمود عبد العليم عن البدء بجلسات التحضير للجزء السادس من المسلسل المصري الشهير ليالي الحلمية، والذي سيبدأ تصويره في منتصف الشهر القادم، وعن المشاركة في العمل قال عبد العليم بأنه لا يرى نفسه خارج هذه الأسرة التي عمل معها على مدى خمسة أجزاء، وقدم له العمل جماهيرية كبيرة، وعن التخوف من العودة من بعد هذه الفترة الطويلة قال أنا وفريق العمل نحرص على تاريخه، ولو لم نجد في الورق شيئاً مميزاً لما فتحنا الباب مجدداً للعمل، وأتمنى أن ينال أعجاب المشاهدين.

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سيدتي