الصور الأولى من فيلم "الهرم الرابع"

أفرجت الشركة المنتجة لفيلم "الهرم الرابع" عن صوره الأولى أخيرًا، حيث يتقاسم بطولته أحمد حاتم، تارا عماد، محسن منصور، ريهام عبدالغفور، بيومي فؤاد، ميريهان حسين ومصطفي أبوسريع.

كما يظهر في الفيلم عدد من النجوم البارزين مثل النجمين محمود الجندي ويوسف شعبان، والنجمة يسرا اللوزي والفنان أحمد حلاوة، أحمد بجة، محمد سليمان و المذيعة إنجي علي، والفنانة عفاف رشاد.

هذا وقد بدأ مخرج الفيلم مرحلتي المونتاج والمكساج، حيث انتهى من تصوير كل مشاهده من اسبوعين، ويعمل على تجهيز نسخ عرضه خلال أيام. خاصة وأنه تم الاستقرار على موعد عرض الفيلم فى موسم اجازة نصف العام.

الفيلم يخوض في عالم القرصنة الإلكترونية، ويدور حول طالب في كلية هندسة، يستولى على البنوك، عن طريق القرصنة على المواقع الخاصة بها، لتتصاعد الأحداث في إطار تشويقي. وهو من إنتاج شركة مقام للإنتاج الفني (سيف عُريبي) بمشاركة شركة إكسبشن (محمد الكومي) و شركة فورتين (عبدالله منصف)، منتج منفذ محمد نصار و منتج فني أحمد بجة والفيلم من تأليف و إخراج د بيتر ميمي.