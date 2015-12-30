د. خالد عمارة يكتب: ما هى قرحة المفاصل؟

تتكون المفاصل من سطح غضروفى ناعم يغطى سطح العظام فى مكان الحركة، ويربط المفصل ببعضه أربطة وعضلات، وقرحة المفصل لفظ عام يستعمل لوصف تآكل أو إصابة بالغضاريف الناعمة التى تغطى سطح المفصل مما يفقدها نعومتها ويزيد من الاحتكاك داخل المفصل، وقد يتطور إلى خشونة بالمفصل فيما بعد.

وهذه القرحة قد تكون صغيرة أو كبيرة حسب السبب، وأشهر الأسباب التى قد تسبب قرحة المفاصل قصور بالدورة الدموية فى مكان صغير من سطح المفصل وهو ما يطلق عليه OCD أو التهاب الغضروف السالخ، وهو أيضًا ينتج عن الإصابات أو الكسور التى تحدث أثناء ممارسة الرياضة.

ومن الأسباب الشائعة أيضًا الكسور والحوادث التى ينتج عنها إصابات المفاصل أو الخلع أو إصابات الأربطة حيث يحدث احتكاك شديد داخل المفصل ينتج عنه حدوث قرحة أو إصابة صغيرة بسطح المفصل، أما أشهر سبب لحدوث قرحة المفاصل فهو الخشونة المبكرة حيث تبدأ فى صورة تآكل بالغضاريف فى مكان صغير مما يظهر فى الأشعات على هيئة قرحة بالغضاريف.

وأغلب قرحات المفاصل تكون بسيطة ولا تؤثر بدرجة كبيرة وتتحسن بطرق العلاج البسيطة، ويجب تقييم القرحة وحجمها بأشعات الرنين وربما الأشعات المقطعية والمسح الذرى، وأكثر المفاصل إصابة بالقرحة هى مفصل الركبة، ولكن يمكن أيضًا أن تحدث فى مفصل الكاحل أو الكتف أو الفخذ. وتتسبب القرحة فى ألم بسيط لو كان حجمها صغيرًا وربما يتزايد مع حدوث خشونة بالمفصل.

وطرق علاج القرحة تعتمد حسب حجمها والسبب، فيمكن علاجها بالراحة والعلاج الطبيعى لو كانت صغيرة ولا تتحمل ضغوطًا عالية، كما يمكن علاجها بجراحات المنظار والاستعدال وإصلاح التشوهات وعلاج السبب مثل إصلاح الأربطة أو الاعوجاج.

وهناك طرق أخرى لم يتم بعد إثبات فاعليتها وعليها اختلافات كثيرة فى نتائج الأبحاث مثل زراعة الخلايا الجذعية فى مكان القرحة ومثل جراحة الموزاييك وزراعة الغضاريف أو جراحة زراعة الغشاء لتغطية القرحة مع زرع خلايا غضروفية به، وهذه الجراحات يتم عملها فى مصر والعالم منذ زمن طويل لكن لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية فيها تسمح بضمان نسبة نجاح أو تحسن بعد هذه الجراحات.