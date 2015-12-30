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بالفيديو..استخراج كيلو شعر من معدة فتاة بريطانية تأكله يوميا بسبب مرض نادر

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بالفيديو..استخراج كيلو شعر من معدة فتاة بريطانية تأكله يوميا بسبب مرض نادر بالفيديو..استخراج كيلو شعر من معدة فتاة بريطانية تأكله يوميا بسبب مرض نادر
سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، تعانى من حالة نادرة تجعلها تعتاد تناول شعرها كل يوم حتى وصلت كمية الشعر التى بلعتها إلى أكثر من كيلو.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، وصلت الفتاة التى لم تكشف الصحيفة عن اسمها إلى مستشفى فى تاراز، أوبليس جامبيل فى جنوب كازاخستان، وكانت تعانى من ألم شديد فى المعدة، وكانت غير قادرة على تناول الطعام أو الشراب.

وقرر الجراحون فى المستشفى أن يجروا لها منظارًا على الفور لمعرفة ما هى المشكلة التى تشتكى منها، وصدموا عندما رأوا كرة ضخمة من الشعر فى الجهاز الهضمى الخاص بها، تبلغ 17 سم طول، و35 سم عرض من الشعر يملأ بطنها.

واعترف والداها أنهما كثيرًا ما رصدوا الفتاة تمضغ شعرها الطويل، لكنهم قالوا إنهم لا يعرفون أن هذه العادة غير صحية. وتم تشخيص الفتاة مع متلازمة "رابونزيل"، وهى حالة نادرة تسمى علميًا باسم “trichobezar”، ونجح الأطباء فى إزالة الشعر العالق فى معدتها وانتهى الألم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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