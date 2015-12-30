أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال تختلف عن الكبار.. تعرف عليها

الجيوب الأنفية إحدى المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل اعوجاج الحاجب الأنفى، وغيرها من الأسباب المرضية الأخرى، وقد تختلف أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الأطفال عنها عند الكبار. الجيوب الأنفية

>حول ذلك تقول الدكتورة مى سعد الدين، مدرس واستشارى الأطفال بمستشفى أبو الريش، إن الجيوب الأنفية عبارة عن فراغات ممتلئة بالهواء توجد فى مقدمة الرأس والوجنتين. أسباب التهاب الجيوب الأنفية

>واستكملت د. مى قائلة: التهاب الجيوب الأنفية عبارة عن التهاب الأغشية المخاطية التى تتسبب فى انسداد فراغات الجيوب الأنفية نتيجة الأسباب التالية:

>1) اعوجاج الحاجب الأنفى الموجود داخل الأنف.

>2) وجود لحمية ضاغطة على الجيوب الأنفية.

>3) وجود استعداد وراثى للإصابة بالحساسية مما يتسبب فى حدوث التهاب بالجيوب الأنفية. أعراض التهاب الجيوب الأنفية

>وتابعت د. مى قائلة: "غالبًا تظهر أعراض التهاب الجيوب الأنفية عند الطفل بعد اكتماله ست سنوات من عمره، نظرًا لأنه قبل ذلك لا تكون الجيوب الأنفية قد تكونت عند الطفل والتى تظهر فى صورة الأعراض التالية والتى تختلف عن أعراضها عند الكبار:

>1) الرشح من الأنف بصورة مستمرة.

>2) عدم الاستجابة لمضادات الحساسية الأنفية.

>3) عكس ما يحدث عند الكبار عدم حدوث صداع بالجيوب الأنفية عند الأطفال. علاج التهاب الجيوب الأنفية

>وأضافت د. مى: "يجب على الأم فى حالة ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها عند طفلها بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج لتشخيص حالته الصحية".

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شبكةعيونالإخبارية

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