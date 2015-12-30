مباشر الدوري المصري - الشرطة 0 - الداخلية 0.. المحلة 1 - الجيش 0

اختار التشيكي بتر تشك حارس أرسنال الإنجليزي أفضل 3 تصديات له في مسيرته الكروية سواء مع تشيلسي فريقه السابق أو المدفعجية فريقه الحالي.

تشك الذي انتقل لأرسنال الصيف الماضي وساهم معه في إنهاء الدور الأول متصدرا للدوري الإنجليزي كان أحد أبطال تشيلسي الذين قادوه للمجد الأوروبي الأول في تاريخه عام 2012.

وفي حواره مع صحيفة ميرور البريطانية اختار تشك أفضل 3 تصديات قام بها عبر تاريخه.

الرقم 3 اختار تشك تصديه أمام روبي كين في مباراة تشيلسي وتوتنام عام 2004 وقال "كنا نواجه توتنام على ملعبنا وروبي كين حظي بفرصة التسجيل والفوز برأسية دون رقابة لكنني تصديت لها وبقيت المباراة 0-0".

وأضاف "قبلها كنت أشعر بالضغط لأن كارلو كوديتشيني كان المفضل بالنسبة للجماهير وكان الجميع يتغنى باسمه، هذه المباراة منحتهم الفكرة ليقولوا حسنا ربما هو يمكنه اللعب فهو ليس سيئا".

رقم 2 اختار تشك تصديه أمام بينتيكي مهاجم ليفربول مع ناديه الحالي أرسنال هذا الموسم وقال "أول مباراة لي في الإمارات ارتكبت خطأين أمام وست هام".

"بعد هذا التصدي ربما ستفكر أن أي شيء سيء قد يحدث في كرة القدم وأنا على الأغلب سأكون بخير".

أما التصدي المفضل لبتر تشك كان ضربة جزاء روبن في الوقت الإضافي بنهائي دوري الأبطال 2012 مع تشيلسي والذي منح البلوز فرصة الوصول لركلات الترجيح والفوز باللقب.

وقال "لم يكن الدوري الإنجليزي بالطبع لكن أنت تعرف إن كانوا سجلوا لكانت انتهت المباراة".