ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب من جدة.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة "مصر للطيران" القادمة من جدة، حيث اشتبه طاهر سعيد، مأمور صالة الوصول، فى الراكب المصرى وبفتح حقائبه عثر بداخلها على 10 آلاف أمبول و1000 شريط دواء للأعصاب حاول اخفاؤهم بين طيات ملابسه بالحقيبة.

وتم عرض الأمر على محمد حسن، مشرف صالة الوصول، وأبلغ إبراهيم عبد اللطيف مدير عام الجمرك الذى أمر بتحرير محضر للراكب وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.