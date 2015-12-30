أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب

Google+ Print
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب
تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية كبيرة من أدوية الأعصاب من جدة.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة " للطيران" القادمة من جدة، حيث اشتبه طاهر سعيد، مأمور صالة الوصول، فى الراكب المصرى وبفتح حقائبه عثر بداخلها على 10 آلاف أمبول و1000 شريط دواء للأعصاب حاول اخفاؤهم بين طيات ملابسه بالحقيبة.

وتم عرض الأمر على محمد حسن، مشرف صالة الوصول، وأبلغ إبراهيم عبد اللطيف مدير عام الجمرك الذى أمر بتحرير محضر للراكب وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية