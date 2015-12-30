سقوط عصابة سرقة"الفيزا كارد"من أصحاب المعاشات و"المسنات"بكفر الشيخ

>ألقى رجال مباحث قسم أول كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد سكران القبض على كلا من " إبراهيم .م" - 37 سنة مسجل خطر سرقات عامة - و "محمد .ع"- 20 سنة عاطل -لاتهامهما بسرقة "الفيزا كارد" من أصحاب المعاشات والمسنات، وحرروا لهما المحضر 12038جنح لسنة 2015 .

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ ،تلقى اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى ،والعقيد محمد رميح مأمور قسم أول، بتعدد البلاغات بسرقة "كروت الفيزا كارد" من كبار السن أمام البنوك،حيث يستغل أفراد العصابة عدم معرفة كبار السن بإستخدام الكروت،ويوهموهم برغبتهم فى مساعدتهم ثم يزعمون عطل الماكينة وابتلاعها لـ "الكارت"، وبعد دخول صاحب المعاش إلى البنك أومغادرته للعودة فى اليوم التالى، يسحب اللصوص الأموال من ماكينات صرف آخرى .

تشكل فريق بحث - برئاسة المقدم أحمد سكران ،ومعاونيه عمرو فتح الله ومحمد أبو شعيشع - نصب عدة أكمنة حول البنوك ،وألقى القبض على اللصين فاعترفا بإرتكابهما عدة وقائع.