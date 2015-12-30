النيابة الإدارية: الخط الساخن يعمل 12 ساعة يوميا لتلقى شكاوى الفساد

أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، عن مد العمل بالخط الساخن للهيئة على مدار 12 ساعة يوميا، تبدأ من الثامنة صباحا حتى 8 مساء، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بوقائع الفساد بالهيئات والجهات الحكومية.

وقال المتحدث الرسمى باسم الهيئة – فى بيان صحفى – إن النيابة الإدارية تحرص على التواصل المباشر مع المواطنين تفعيلا لدورها فى منظومة مكافحة الفساد داخل مؤسسات وأجهزة وهيئات الدولة، والجهات الحكومية، مؤكدا أن التواصل مع وسائل الإعلام فى النصف الثانى من 2015 أسفرت عن كشف العديد من أوجه القصور.

وأوضح المستشار محمد سمير، أن الهيئة تهيب بالمواطنين تقديم كافة الشكاوى وأوجه القصور التى يرصدونها، وإبلاغها عبر الخط الساخن وآليات التواصل الأخرى المتمثلة فى، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، والبريد shakwa@ap.gov.eg.