انهيار شبكة"امل شر"قبل تنظيمها حفلات الجنس فى رأس السنة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد شورب حبس شبكة دعارة تتزعهما أخطر قوادة 4 أيام على ذمة التحقيق كانت تستعد لإقامة حفلات لراغبى المتعة ليلة رأس السنة .

كانت البداية بورود معلومات إلى العقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث آداب القاهرة، تتهم "ماجد.ب"- مهندس - بإدارة شقة فى مصر الجديدة للأعمال المنافية للآداب عن طريق استقطاب الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة مقابل 500 جنيه في الساعة ،مستعينا بـ"ف.ي"وشهرتها "أمل شر" مسجلة آداب وسبق اتهامها فى 9 قضايا وتعد أشهر قوادة فى مصر الجديدة ومسئولة عن نشر فتيات الليل لاستقطاب الزبائن ليلة رأس السنة .

بعرض المعلومات على اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، تشكل فريق بحث ضم العميد محمد الشربيني، رئيس قسم المعلومات، والمقدم طاهر إخلاص داهم الشقة وضبط المتهمين سالفى الذكر وكل من "هناء.ع"، "رحاب.ع"، "حسن.أ"، قواد، "نحمده. ح"، "رأفت.ف" صاحب مصنع، وبحوزتهم 10 هواتف محمولة، 4 آلاف جنيه، 2 واقي ذكرى.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء هشام العراقي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة فتحرر المحضر اللازم، وبدأ التحقيق بمعرفة المستشار أسامة مرزوق، مدير نيابة مصر الجديدة.