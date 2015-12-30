أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

13 يناير .. الحكم فى استئناف نقيب الفلاحين "المزيف"على حبسه سنة

Google+ Print
13 يناير .. الحكم فى استئناف نقيب الفلاحين "المزيف"على حبسه سنة 13 يناير .. الحكم فى استئناف نقيب الفلاحين "المزيف"على حبسه سنة
حجزت محكمة جنح مستأنف عابدين،اليوم ،جلسة 13 يناير المقبل للحكم فى الاستناف المقدم من محمد الدبش نقيب الفلاحين "المزيف" على حبسه سنة بتهمه التزوير.

كانت محكمة جنح مستأنف عابدين، أجلت نظر استئناف محمد الدبش،على حبسه سنة مع الشغل لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم،واستيلائه منهم 5 ملايين جنيه في القضية رقم 11515 لسنة 2015 الى جلسة اليوم للاطلاع.

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى اللواء طارق الأعصر، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل شخص زعم أنه نقيب الفلاحين، ويستطيع تخصيص قطع أراضٍ لهم من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالفحص تبين أن المتهم هو محمد الدبش، والذى كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور .

كشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وأنشأ كيان وهمى باسم "النقابة العامة للفلاحين المصريين" على خلاف الحقيقة وأعلن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365