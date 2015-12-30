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إحالة مسئولين بتهمة تخزين متعلقات باعة جائلين بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق

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إحالة مسئولين بتهمة تخزين متعلقات باعة جائلين بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق إحالة مسئولين بتهمة تخزين متعلقات باعة جائلين بمدرسة فى كفر الشيخ للتحقيق
قال أحمد رمزى السقا، مدير إدارة دسوق التعليمية، فى تصريحات صحفية له، اليوم الاربعاء، إنه أحال مسئول الأمن، والعاملين بمدرسة الشهيد أنور الصيحى الإعدادية، للتحقيق، لتحويلها إلى مخزن متعلقات للباعة الجائل، عقب انتهاء المواعيد الرسمية للعمل، دون مراجعة مسئولى الإدارة والمدرسة.

وأضاف أيمن أبو العزم مدير إدارة الإعلام بالإدارة، أن مدير الإدارة تلقى شكوى من أحد الأهالى تؤكد تخزين متعلقات الباعة الجائلين داخل مدرسة الشهيد أنور الصيحى الإعدادية بمنطقة حى دحروج، وانتقل على إثرها للمدرسة برفقة مسئول الأمن بالإدارة للوقوف على حقيقة الشكوى، وتبين صحتها.

وقال أبو العزم، إن مدير الإدارة أمر بالتحفظ على تلك المتعلقات، وتسليمها لشرطة المرافق بمجلس مدينة دسوق، و تحويل العاملين بالمدرسة للتحقيق.

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