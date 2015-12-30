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ضبط 16 افريقى بقنا لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية

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ضبط 16 افريقى بقنا لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية ضبط 16 افريقى بقنا لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية
تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لـتأمين القطار رقم 989 " أسوان ـ القاهرة" من ضبط 16 شخص "صومالي – أثيوبي – إريتري " الجنسية أثناء تواجدهم داخل القطار عقب وصوله محطة قنا، ولا يحملون جوازات سفر أو تحقيق شخصية .

وأكدوا أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية فارين من الحروب الأهلية داخل بلادهمواستقلوا القطار من محطة أسوان المتجه إلي القاهرة للتوجه إلي مفوضية اللاجئينالخاصة بالأمم المتحدة .

وتم التنسيق مع قطاع الأمن الوطني، وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 3/614 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد قنا .

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مصر 365