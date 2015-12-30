توجيهات قيادتنا الرشيدة تدفع نحو مزيد من الإنجازات

أكد أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، أن الإنجازات التي تحققت في العام 2015، كانت نتاج توجيهات قيادتنا الرشيدة في الوصول إلى الأهداف التي خططت لها مسبقاً، واستعراض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهذه الإنجازات، بهدف إبراز ميزة شعب الإمارات وأبنائها الأوفياء، والتي تمثلت في المساهمة بشكل كبير في الإنجازات المحققة خلال العام الجاري الذي لم يتبق عليه سوى أيام معدودة، والاستعداد الجيد للعام المقبل والسنوات المقبلة برؤى ثابتة وواضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة.

وأشار إلى أنه رغم التحديات في الوقت الراهن، إلا أن دولة الإمارات برهنت للعالم أجمع، أنها قادرة على تخطي الصعاب التي تواجهها بفكر مستنير وعقل مدبر.