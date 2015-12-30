محكمة القضاء الإداري تخطر الأهلي بموعد النظر في الاستشكال ضد حل مجلس طاهر

أرسلت محكمة القضاء الإداري إخطارا إلى النادي الأهلي بموعد نظر الاستشكال الذي قدمه مجلس إدارة محمود طاهر ضد الحكم بحله.

وحددت محكمة القضاء الإداري يوم 3 يناير المقبل للنظر في الاستشكال.

وقضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. ( اقرأ التفاصيل )

لتقدم إدارة الأهلي بعدها يوم الاثنين استشكالا رسميا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو ما يعني وقف تنفيذ قرار الحل لحين الفصل في الاستشكال المقدم. ( اقرأ التفاصيل )

تعرف على المخالفة المتسببة في بطلان الانتخابات

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