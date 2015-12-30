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«السيسي» ردًا على المخاوف من سد النهضة: «مضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني»

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«السيسي» ردًا على المخاوف من سد النهضة: «مضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني» «السيسي» ردًا على المخاوف من سد النهضة: «مضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني»

طمأن الرئيس عبد الفتاح ، الشعب المصري بشأن مخاوفهم من بناء سد النهضة، مؤكدًا أنها تسير بشكل مطمئن جدا.

وقال السيسي، خلال كلمته أثناء تدشين المرحلة الأولى من مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة الفرافرة، إن اثيوبيا أكدت مرارا أنها لن تضر بحقوق في مياه النيل، مضيفا :”نتفهم احتياج إثيوبيا لسد النهضة، وأن هناك تفاوض لتحقيق المصلحة المشتركة”.

وتابع الرئيس، قائلا :” يعني التأكيد من أثيوبيا مش لازم يتكرر كل شوية”، وأنا عارف إن أهلنا قلقانين أوي من بناء السد، وأنا معاكو في القلق ده”.

ووجه السيسي، رسالة إلى الشعب المصري، قائلا :”اطمئنوا الأمور ماشية بشكل جيد ومطمئن”، مستطردا: “انا مضيعتكمش قبل كده عشان أضيعكم تاني “.

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