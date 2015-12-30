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بالفيديو | أم تلقى بطفلها المولود من شباك الحمام فى مستشفى طنطا ويلتقطه الأهالى

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بالفيديو | أم تلقى بطفلها المولود من شباك الحمام فى مستشفى طنطا ويلتقطه الأهالى بالفيديو | أم تلقى بطفلها المولود من شباك الحمام فى مستشفى طنطا ويلتقطه الأهالى

مأساة حدثت فى مستشفى بطنطا حيث قامت أم بألقاء مولودها من شباك الحمام .

حيث تتخلص منه وغالبا تكون الأم خائفة من فضيحة ما أو لظروف أسرية حيث أن الطفل تم ألقاؤه وهو بلحبل السرى .

وكان أحد الأشخاص واقف تحت المستشفى اذا يلقى طفل رضيع يسقط على الأرض عارى تماما وبالحبل السرى .

وذعر الأهالى من منظر الطفل وقام الشخص بالذهاب بالطفل للمستشفى سريعا حتى ينقذه ويشاء الله حيث يسقط الطفل .

على الأرض ولم يفارق الحياة حيث لايزال حى وهذه واقعة تقشعر لها الأبدان كيف تستطيع أم أن تفعل ذلك .

بطفل مولود حديثا وقد تم تبليغ اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وحضر له إخطار أمن شرطة النجدة أن تم ألقاء طفل رضيع من نافذة حمام بمستشفى جامعة طنطا .

وقد وجده الأهالى ملقى على الأرض فجأة والطفل أصيب بكدمات وجروح بالغة وتم نقل الطفل للعناية المركزة ولازال البحث جارى داخل وخارج المستشفى حتى يجدوا هذه السيدة والدة الطفل التى ألقته من النافذة وجارى التحقيق والبحث .

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