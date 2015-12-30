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7 فوائد مذهلة لثمرة الكيوي تجعلك لا تستغنى عنها أبداً طوال فصل الشتاء

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7 فوائد مذهلة لثمرة الكيوي تجعلك لا تستغنى عنها أبداً طوال فصل الشتاء 7 فوائد مذهلة لثمرة الكيوي تجعلك لا تستغنى عنها أبداً طوال فصل الشتاء

الكيوي واحدة من الفواكه التى تنتشر بشكل كبير فى فصل الشتاء ، و تحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية و الفيتامينات الهامة لبناء و الحفاظ على صحة الجسم ، مثل فيتامين D.

و لهذا فهى من أهم الفواكه التى تعمل على علاج عدد كبير من الأمراض و الأعراض ، بالإضافة إلى المذاق الجيد التى تتمتع به.

و فيما يلى أبرز 8 فوائد فى الكيوي للصحة.

1 – تحتوى فاكهة الكيوي على عدد كبير من الإنزيمات الصحية ، و هى الإنزيمات المسؤولة عن تحسين صحة الجهاز الهضمى ، و التخللص من الإنتفاخ.

2 – تعمل أيضاً الكيوي على الحفاظ على صحة المناعة ، و تعزيزها ، لذلك فهى من الفواكه التى تساعد الجسم فى محاربة و مكافحة أعراض البرد و الأنفلوانزا فى فصل الشتاء.

3 – تحتوى الكيوي على مجموعة من المركبات التى تساهم و تعزز الجسم من الإصابة من الأمراض السرطانية ، كسرطان الرحم ، و البروستاتا.

4 – و لمن يتبعون نظاماً غذائياً للتخسيس ، فهى من الفواكه المفضلة للكثير فى هذا الشأن ، لأنها تعمل على إعطاء الشعور بالشبع.

5 – و ينصح الأطباء مرضى السكر بتناول الكيوى ، لأنها من الفواكه التى تعمل على تنشيط البنكرياس ، و تعمل على ضبط مستويات السكر فى الدم.

6 – و من أهم فوائدها للعيون ، فهى تحافظ على صحة العين من العديد من الأمراض ، و تكافح مرض الضمور البقعى.

7 – و لمن يبحث عن الجمال ، فإن الكيوى من الفواكه التى تفيد جداً فى علاج جميع مشاكل البشرة ، و تعمل على ترطيبها ، حاصةً لمن يتعرض للشمس لفترات طويلة.

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