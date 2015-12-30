دفاع متهم فى أحداث ذكرى «محمد محمود»: موكلي طبيب بألمانيا ومضرب عن الطعام

قال المحامي حمدي السعيد، دفاع المتهم أحمد محمد سعيد، طبيب بجامعة “الفرويد” في ألمانيا، والصادر بحقه حكم بالحبس عامين؛ لإتهامه بالتظاهر بدون إذن مسبق، إن موكله بريء لأن الوقفة التي نظمت لإحياء ذكرى محمد محمود كانت صامته ولم يقوم بأي اعمال تخريبية.

وأوضح دفاع الطبيب المتهم، أن موكله مضرب عن الطعام؛ بسبب المعاملة السيئة في السجن، حيث تم نقله منذ يومين إلى سجن العقرب.

وأجلت محكمة مستأنف عابدين، الاربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من ٤ متهمين من حركة ٦ إبربل متهمين بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود على حبسهم عامين الى جلسة ١٣ يناير للاطلاع.

كان المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح عابدين، قضى بحبس ٤ متظاهرين من حركة ٦ ابريل، في احياء ذكرى محمد محمود، سنتين مع الشغل لكل واحد منهم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من إلقاء القبض على كلٍ من : احمد محمد سعيد ، مصطفي ابراهيم وشهرته” اينو”، كريم خالد فتحي، محمد عبد الحميد عابدين.

وقالت النيابة العامة، إن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.