الجعفرى : سنتحرك إلى مجلس الأمن بدعم عربى لطلب سحب القوات التركية

> أشاد وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى بالاجماع الذى تحقق فى اجتماع جامعة الدول العربية الطارىء الذى طلبه العراق للمطالبة بسحب القوات التركية التى توغلت بالأراضى العراقية دون علم او إذن من الحكومة العراقية ، وقال "سنتحرك من خلال جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن لطلب سحب القوات التركية" ، مؤكدا أن أحدا لا يستطيع كسر إرادة العراق.

وأوضح الجعفرى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية ببغداد - أنه أبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى بأن ينقل إلى مجلس الأمن الاجماع العربى المطالب بسحب القوات التركية ، كما سيتحرك العراق أيضا مع منظمة المؤتمر الإسلامى وأمينها العام إياد مدنى فى هذا الاتجاه.

وأضاف "نحن لم نعلم أو ندرى بدخول القوات التركية وفوجئنا بها فى الموصل فى 3 ديسمبر الجارى ، لافتا إلى أنه عندما تنتهك سيادة العراق فلا يوجد سقف لنا كى نستردها رغم حرصنا على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة بنا ومن بينها تركيا.. ولكن مس السيادة فوق الصداقات وعلى تركيا ألا تخسر العراق والعرب.

وأكد الجعفرى أنه لا توجد اتفاقية عسكرية أو غيرها بين العراق وتركيا تسمح بدخول قواتها العسكرية إلى الأراضى العراقية ، مشيرا إلى أن ما كان موجودا هو محضر اجتماع لوزير الخارجية العراقى الأسبق طارق عزيز واتخذ البرلمان العراقى قرارا فى عام 2009 بإلغاء أى اتفاقيات عسكرية للنظام السابق فى العراق ، كما أكد أن العراق لم ولن يسمح بإنشاء معسكر من أى جهة أو دولة فى العراق دون إذن الحكومة العراقية.

وتابع أنه عندما تنتهك السيادة لا يوجد سقف حتى تسترد هذه السيادة وقال "إن ما حدث فى الرمادى من انتصار أظهر قدرة القوات العراقية هو نموذج ..فلا أحد يستطيع كسر إرادة العراق وقواته القادرة على حمايته وأثبتت ذلك فى الرمادى وسنبذل كافة الجهود لحل الازمة مع تركيا فنحن لسنا طلاب أزمة بل نسعى لإيجاد الحل والعراق حريص على علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة به ومن بينها تركيا .

واختتم / نحن مستمرون فى النهج السلمى من موقع القوة فالعراق دولة لها عمق عربى وإسلامى وذات حضارة وهى الخط الأول فى المواجهة ضد تنظيم داعش الإرهابى .

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