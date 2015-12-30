أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

2300 قتيل حصيلة الغارات الروسية فى سوريا خلال ثلاثة أشهر

Google+ Print
2300 قتيل حصيلة الغارات الروسية فى سوريا خلال ثلاثة أشهر 2300 قتيل حصيلة الغارات الروسية فى سوريا خلال ثلاثة أشهر

>قتل أكثر من 2300 شخص ثلثهم من المدنيين جراء الغارات التى تشنها روسيا فى سوريا منذ ثلاثة أشهر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السورى لحقوق الإنسان الأربعاء.

وأفاد المرصد عن توثيق مقتل "2371 مدنيا ومقاتلا منذ 30 سبتمبر حتى فجر اليوم جراء آلاف الضربات الجوية التى استهدفت محافظات سوريا عدة" منذ بدء موسكو حملتها الجوية المساندة لقوات النظام، وأورد المرصد فى حصيلة نشرها فى 22 ديسمبر الحالى مقتل 2132 شخصا جراء الضربات الروسية.

ويتوزع القتلى وفق الحصيلة الأخيرة بين 792 مدنيا سوريا، ضمنهم 180 طفلا "دون 18 عاما" و116 سيدة، بالإضافة إلى 1579 مقاتلا، بينهم 655 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية و924 مقاتلا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) والحزب الاسلامى التركستانى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365