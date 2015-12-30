2300 قتيل حصيلة الغارات الروسية فى سوريا خلال ثلاثة أشهر

>قتل أكثر من 2300 شخص ثلثهم من المدنيين جراء الغارات التى تشنها روسيا فى سوريا منذ ثلاثة أشهر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المرصد السورى لحقوق الإنسان الأربعاء.

وأفاد المرصد عن توثيق مقتل "2371 مدنيا ومقاتلا منذ 30 سبتمبر حتى فجر اليوم جراء آلاف الضربات الجوية التى استهدفت محافظات سوريا عدة" منذ بدء موسكو حملتها الجوية المساندة لقوات النظام، وأورد المرصد فى حصيلة نشرها فى 22 ديسمبر الحالى مقتل 2132 شخصا جراء الضربات الروسية.

ويتوزع القتلى وفق الحصيلة الأخيرة بين 792 مدنيا سوريا، ضمنهم 180 طفلا "دون 18 عاما" و116 سيدة، بالإضافة إلى 1579 مقاتلا، بينهم 655 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية و924 مقاتلا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة وبينها جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) والحزب الاسلامى التركستانى.

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