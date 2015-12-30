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محافظ المنيا يبحث مع المرور إنشاء مواقف مجمعة للسيارات الأجرة

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محافظ المنيا يبحث مع المرور إنشاء مواقف مجمعة للسيارات الأجرة محافظ المنيا يبحث مع المرور إنشاء مواقف مجمعة للسيارات الأجرة

اللواء طارق نصر محافظ المنيا

كلف اللواء طارق نصر محافظ المنيا، بتكليف مدير إدارة المرور بالعمل على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء مواقف مجمعة للسيارات الأجرة بالمحافظة ، من خلال دراسة أكثر من بديل يصلح لعمل مواقف عليه ،بهدف تيسير الحركة المرورية وتخفيف حدة الزحام والقضاء على المواقف العشوائية التي تؤدي إلى الفوضى و إرباك الحالة المرورية .

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده مع إدارة المرور والحماية المدنية ومباحث عددا من الملفات والقضايا الهامة بكل قطاع ،كما استمع إلى مجموعة من الحلول المطروحة.

أكد المحافظ على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في أفضل صورها ومن حق المواطن الحصول على خدمات جيدة ونحن جميعا مسئولون عن تحقيق ذلك ، مطالبا بالتعاون بين الجميع والعمل كفريق واحد لإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها ،وشدد على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لخدمة المواطن وتلبية طموحاته.

ووجه المحافظ بالعمل على إعادة تخطيط الشوارع ودراسة كل الإمكانيات والبدائل لتقليل الكثافات المرورية ومراعاة كافة معايير الأمان والسلامة وتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على المصانع وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، وضبط الأسواق والأسعار والمحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية والوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة و سلامة المواطنين .

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