ضبط راكب بالمطار حاول تهريب ١٠٠ ألف دولار قبل سفره للإمارات

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري الجنسية حاول تهريب مبلغ 100 ألف دولار قبل سفره إلى الإمارات أخفاها داخل أكياس مواد غذائية بحقائبه؛ لتضليل رجال الأمن، وذلك بالمخالفة لقوانين انتقال النقد الأجنبي الذي يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى فقط .

وصرح مصدر أمني، أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الإتحاد المتجهة إلى أبو ظبي اشتبه ضابط التأمين في حقائب الراكب، وبتفتيشها عثر بداخلها على أكياس مواد غذائية أخفى الراكب داخلها مبلغ 100 ألف دولار.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مدير أمن المطار بمنح الراكب مبلغ 10 آلاف دولار، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الراكب.