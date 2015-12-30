إحالة ابنة عم «أبو تريكة» للجنح بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، إحالة ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها، إلى محكمة الجنح بتهمة التحريض على العنف.

ووجهت النيابة، للمتهمة يسر أبو تريكة، تهمًا بإنشاء وادارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض علي إرتكاب أعمال العنف، واستغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، وازدراء الأديان السماوية، وحيازة مطبوعات تحرض على العنف.

كانت غرفة المشورة قد قررت إخلاء سبيل المتهمة يسر أبو تريكة بكفالة مالية 5000 جنية، حيث أنكر المتهمان امام النيابة ما نسب اليهما من اتهامات، فيما اثبتت تحريات المباحث ارتكابهما للواقعة، وحرزت النيابة المضبوطات بحوزتهما وقررت ارسالهما للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها .

يذكر أن الادارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات تمكنت من إلقاء القبض المتهمين هما الإخواني حسام. م. م ترزي، والإخوانية يسر. ح. م حاصلة على ليسانس دار علوم، وإبنة عم لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة من مسئولي صفحة (أولتراس مصر سياسي) على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، والتي يقوم المسئولين على إدارتها بالتحريض على إرتكاب أعمال العنف والخروج على القانون.

كما تم ضبط مجموعة من الكتب والأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وقناع ضد الغاز،و بعض الصور واللافتات التى تحمل شعار رابعة وصورة الرئيس المعزول، 2 هاتف محمول.