أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إحالة ابنة عم «أبو تريكة» للجنح بتهمة التحريض على العنف

Google+ Print
إحالة ابنة عم «أبو تريكة» للجنح بتهمة التحريض على العنف إحالة ابنة عم «أبو تريكة» للجنح بتهمة التحريض على العنف

تريكة

قررت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار على محجوب، إحالة ابنة عم اللاعب محمد أبو تريكة، وشقيق زوجها، إلى محكمة الجنح بتهمة التحريض على العنف.

ووجهت النيابة، للمتهمة يسر أبو تريكة، تهمًا بإنشاء وادارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض علي إرتكاب أعمال العنف، واستغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، وازدراء الأديان السماوية، وحيازة مطبوعات تحرض على العنف.

كانت غرفة المشورة قد قررت إخلاء سبيل المتهمة يسر أبو تريكة بكفالة مالية 5000 جنية، حيث أنكر المتهمان امام النيابة ما نسب اليهما من اتهامات، فيما اثبتت تحريات المباحث ارتكابهما للواقعة، وحرزت النيابة المضبوطات بحوزتهما وقررت ارسالهما للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها .

يذكر أن الادارة العامة لمباحث التوثيق والمعلومات تمكنت من إلقاء القبض المتهمين هما الإخواني حسام. م. م ترزي، والإخوانية يسر. ح. م حاصلة على ليسانس دار علوم، وإبنة عم لاعب كرة القدم محمد أبوتريكة من مسئولي صفحة (أولتراس سياسي) على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، والتي يقوم المسئولين على إدارتها بالتحريض على إرتكاب أعمال العنف والخروج على القانون.

كما تم ضبط مجموعة من الكتب والأوراق التنظيمية الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي، وقناع ضد الغاز،و بعض الصور واللافتات التى تحمل شعار رابعة وصورة الرئيس المعزول، 2 هاتف محمول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية