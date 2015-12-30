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ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية بالمطار‎

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ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية بالمطار‎ ضبط راكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية بالمطار‎

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية النادرة تحتوي على 10 آلاف أمبول من دواء ” neurobion ” وألف شريط دواء ” neurobion coated “، لدى وصوله من وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ومصادرة المضبوطات.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة اشتبه طاهر سعيد مأمور الجمرك فى أحد الركاب مصري الجنسية وبفتح حقائبه وتفتيشه من قبل مدحت عبد الصبور ومحمد عبد الباقى وربيع عيد، تبين إخفائه كمية كبيرة من الأدوية هي ” 10 آلاف أمبول من دواء ” neurobion ” وألف شريط دواء ” neurobion coated ” بين طيات ملابسه وداخل جيوب سحرية بحقائبه.

وأمر محمد حسن، مشرف صالة الوصول، بحجز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الراكب .

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