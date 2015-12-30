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«وزارة البيئة»: السيطرة على تلوث بترولي شمال رأس غارب

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«وزارة البيئة»: السيطرة على تلوث بترولي شمال رأس غارب «وزارة البيئة»: السيطرة على تلوث بترولي شمال رأس غارب

أرشيفية

أعلنت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر، الأربعاء، السيطرة على التلوث البترولي الذي شهدته منطقة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر بعد ظهور عدة بقع زيتية بالقرب من محطة بكر الشمالي بخليج السويس على مساحة 650 مترًا وتمت محاصرة وتشتيت البقع الزيتية بالتنسيق مع مسؤولي الشركة العامة للبترول.

وتم إجراء مسح جوي وبحري لمنطقة التلوث البترولي وتبين أن البقعة الزيتية عبارة عن شريط متقطع لقطع متوسط أحجامها تتراوح بين 2 متر عرض وبطول 200 متر وعرض 1.5 متر وبطول 100 متر وبها آثار التلوث في صخور الشاطئ.

وتم أخذ عينة من البقع الزيتية للتعرف على مصدر التلوث البترولي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المتسببة في التلوث البترولي.

 

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