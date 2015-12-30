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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى ملك البحرين فى استشهاد ثلاثة عسكريين

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أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى ملك البحرين فى استشهاد ثلاثة عسكريين أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية إلى ملك البحرين فى استشهاد ثلاثة عسكريين

> بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى استشهاد ثلاثة عسكريين من قوة دفاع البحرين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى للدفاع عن الشرعية فى اليمن وهم يؤدون واجبهم الوطنى المقدس بكل تفان وإخلاص سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث نائب الأمير وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد ثلاثة عسكريين من قوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربى سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وفى ذات السياق بعث الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة إلى العاهل البحريني.
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