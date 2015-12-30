الكويت تستغنى عن 25 % من المعلمين الوافدين فى بعض التخصصات العام المقبل

> تتجه وزارة التربية الكويتية إلى الاستغناء عن 25 فى المئة من المعلمين الوافدين فى بعض التخصصات وتعيين معلمين من فئة غير محددى الجنسية "البدون" والخليجيين، بدلا منهم بدءا من العام الدراسى المقبل وفق معايير وضوابط محددة وضعتها الوزارة فى هذا الشأن.

وكشفت الوكيل المساعد للتعليم العام فى وزارة التربية فاطمة الكندرى فى تصريحات نشرتها صحيفة السياسة الكويتية فى عددها الصادر اليوم الاربعاء أن الاستغناء سيكون فى التخصصات التى بها فائض من المعلمين الكويتيين كمادة الاجتماعيات على أن يستكمل النقص بالمعلمين البدون والخليجيين، مشيرة إلى أن إنهاء خدمات المعلمين الوافدين سيتم بعد ثلاثة أشهر من إبلاغهم بالقرار فى المراحل الدراسية الثلاث.

وذكرت الكندرى أنها كلفت مدير إدارة التنسيق فى وزارة التربية رومى الهزاع فى وقت سابق بإعداد تقرير مفصل واحصائيات بأعداد المعلمين الكويتيين والخليجيين والوافدين والبدون فى التخصصات التى بها وفرة وفائض تمهيدا لتطبيق القرار لافتة إلى أن جميع الاحصائيات جاهزة على أن يتم البت فيها بداية العام الدراسى المقبل.

>