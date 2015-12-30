تنفيذ 83 مشروعا بتكلفة 6 ملايين و322 ألف جنيه بمدينة المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا عن تنفيذ 83 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» بالمحافظة بإجمالي 6 مليون و322 ألف جنيه، بما ساهم في توفير133 فرصة عمل، شملت مشروعات صناعية وزراعية وتجارية.

وقال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن المشروعات جاءت ما بين 60 مشروعا تجاريا و18 مشروعا صناعيا و5 مشروعات زراعية مشيراً إلى ان هذه المشروعات يتم تمويلها من خلال البنوك المشاركة وهى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وبنك التنمية والائتمان الزراعى.

ويعمل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية «مشروعك» على معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بافكار حديثة، ومكافحة الهجرة الداخلية، وتحويل القرى المستهلكة إلى منتجة، وخلق جيل جديد من المستثمرين الصغار، وإشراك أكبر عدد من الشباب والنساء في التنمية من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يشعر كل فرد في المجتمع أن له دورا حقيقيا في التنمية.