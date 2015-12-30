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«الصحة»:إغلاق مركز خاص تسبب في وفاة طفل بكفر الشيخ

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«الصحة»:إغلاق مركز خاص تسبب في وفاة طفل بكفر الشيخ «الصحة»:إغلاق مركز خاص تسبب في وفاة طفل بكفر الشيخ

أرشيفية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إغلاق مركز الدلتا لرعاية الأطفال، والذي تسبب في وفاة الطفل ياسين.أ الذي كان قد أصيب بجلطة في ذراعه إثر تركيب كانيولا له بشكل خاطئ، عندما كان محجوزاً بحضانة للأطفال المبتسرين في المركز، بعد ولادته، مما أدى إلى حدوث مضاعفات للطفل، تم على إثرها بتر ذراعه، ثم فارق الحياة.

وأشارت المديرية إلى أنه فور العلم بالواقعة يوم 21/12/2015، قامت بتشكيل لجنة مكونة من مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة العلاج الحر ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، للتوجه إلى مركز الدلتا لرعاية الأطفال، حيث قامت بعد المرور على المركز بإصدار قرار غلق إداري له، لعمله بدون ترخيص، بالإضافة إلى إلزام المدير الفني المسئول عن المركز بعدم استقبال حالات جديدة، على أن يتم علاج الحالات الموجودة بالمركز حالياً، تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة، لحين خروج آخر مريض، وتنفيذ قرار الغلق.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إغلاق 388 منشآة طبية خاصة بالمحافظة ما بين معامل وعيادات ومراكز طبية خلال عام 2015،

وجاءت قرارات الغلق إما لعدم وجود ترخيص لها أو لمخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها، بالإضافة إلى ترخيص 43 منشأة طبية خاصة أخرى ما بين “عيادات ومراكز طبية”.

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