أخبار عاجلة

امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيديو| وزير الزراعة: 7.5 ألف فدان قمح وشعير باكورة الـ«1.5 مليون فدان»

Google+ Print
فيديو| وزير الزراعة: 7.5 ألف فدان قمح وشعير باكورة الـ«1.5 مليون فدان» فيديو| وزير الزراعة: 7.5 ألف فدان قمح وشعير باكورة الـ«1.5 مليون فدان»

قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى من محصول القمح تصل إلى 80% بالعام 2018، في ضوء خطة الدولة لزيادة انتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الامن الغذائى وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأضاف فايد، في كلمته خلال حفل تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، الأربعاء، أن”مشروع المليون ونصف المليون فدان يضم 13 منطقة، بثماني محافظات، معظمها بالصعيد، لافتا إلى أنه تم اختيار المناطق التي سيتم إقامة المشروع بها بناءً على اجتماعات تم عقدها بالهيئة الهندسية، وجمعت متخصصين من وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي”.

وأشار إلى أن المشروع سيضم 70% محاصيل حقلية، و30% محاصيل بستانية، لافتا إلى أنه سيتم زراعة محاصيل صناعية تصديرية مثل النباتات الطبية والعطرية”، مشيرا إلى أن التركيب المحصولي تم بناء على خصائص التربة والمناخ ونسبة الملوحة في المياه.

وأوضح أن ارتفاع نسبة المحاصيل الحقلية يرجع إلى سعي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء، كما أنها أقل شراهة في استهلاك المياه ومفيدة للتربة.

وأفاد أن باكورة مشروع المليون ونصف المليون فدان في واحة الفرافرة تتضمن 7.5 ألف فدان قمح وشعير، مشيرا إلى أهمية محصول الشعير في زيادة معدل خصوبة التربة والتهوية وامتصاص الاملاح ، كما يحتاج إلى كميات أقل من مياه الري.

وأضاف فايد، أن الوزارة تسعى إلى زيادة القيمة المضافة للمحاصيل البتسانية مثل الطماطم ونخيل البلح والزيتون حتى تحقق عائدا جيدا من خلال التصنيع والتصدير.

وكشف وزير الزراعة، عن اتجاه الدولة لزراعة المحاصيل ثنائية الغرض والتى تستخدم في النواحى التصديرية والتصنيعية مثل محصول “الكسافا” الذي نستخلص منه النشا الذى يدخل في صناعة الخبز، لافتا الى اهمية تغيير النمط الاستهلاكى من خلال حملات توعية كما تم إدخال الذرة في خلطة الخبز من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد

فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد