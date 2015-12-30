تأجيل استئناف 4 متظاهرين من 6إبريل على حبسهم في أحداث محمد محمود

أجلت محكمة مستأنف عابدين، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من ٤ متهمين من حركة ٦ إبربل متهمين بالتظاهر وإحياء ذكرى محمد محمود على حبسهم عامين الى جلسة ١٣ يناير للاطلاع.

وقضى المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح عابدين، بحبس ٤ متظاهرين من حركة ٦ ابريل، في احياء ذكرى محمد محمود، سنتين مع الشغل لكل واحد منهم.

كشفت تحقيقات النيابة عن تمكن ضباط قسم شرطة عابدين من إلقاء القبض على كلٍ من : احمد محمد سعيد ، مصطفي ابراهيم وشهرته” اينو”، كريم خالد فتحي، محمد عبد الحميد عابدين.

وقالت النيابة العامة، أن المتهمين قطعوا الطريق العام وتظاهروا وعطلوا الحركة المرورية وحازوا مطبوعات ومنشورات تحريضية ضد الدولة.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح، والترويج للتظاهر ضد مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم أثناء سيرهم، ولا يعرفون شيئا عن اللافتات المضبوطة والمحرزة بالتحقيق.