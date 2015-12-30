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محافظ قنا: إنهاء تراخيص سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالهاتف

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محافظ قنا: إنهاء تراخيص سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالهاتف محافظ قنا: إنهاء تراخيص سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالهاتف

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن إدارة مرور قنا بدأت في تطبيق تجربة مميزة تقام لأول مرة، وهي تقديم خدمة إنهاء تراخيص سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق اتصالهم بإدارة مرور قنا بالهاتف المحمول تيسيرًا عليهم.

وأشار العميد جمال وهبى، مدير إدارة المرور بقنا، إلى أن الإدارة خصصت الأرقام 01021660053 – 01100903919 لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في إنهاء تجديد رخص سياراتهم وتقوم إدارة المرور بإنهاء إجراءات التجديد والترخيص بالكامل، ويقوم أحد ضباط العلاقات العامة بإدارة المرور بتسليم الرخصة بعد تجديدها لذوى الاحتياجات الخاصة بمنازلهم دون أي زيادة في المصروفات.

وأكد محافظ قنا، أن التجربة تأتي من أجل التسهيل على ذوى الاحتياجات، والسعي إلى تفعيل دورهم ودمجهم في المجتمع ومساعدتهم في التغلب على المعوقات التي تواجههم.

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