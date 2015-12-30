فيديو| وزير الإسكان: المرحلة الأولى من «1.5مليون فدان» توفر 25 ألف فرصة عمل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يخلق 75 ألف فرصة عمل ويحتاج 85 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه سيوفر 3 آلاف فدان لإقامة المناطق الصناعية.

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى من المشروع بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المرحلة الأولى ستوفر 25 ألف فرصة عمل، لافتا إلى أن المشروع سيساهم في إعادة توزيع السكان والخروج من الشريط الضيق لوادي النيل ويخدم رؤية القيادة السياسية بأن تكون مصر دولة متقدمة.

وأشار إلى أن هناك شبكة طرق قومية تم إنشاؤها لخدمة المشروع، إضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بمنطقة توشكى والتي تضم بناء 1250 وحدة سكنية، تمهيدا لتسليمها في شهر مارس.