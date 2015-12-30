محافظ أسيوط يحيل 26 من العاملين بمستشفى القوصية للتحقيق

أحال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط 26 من العاملين بمستشفى القوصية المركزي بينهم 10 أطباء و10ممرضين إلى التحقيق لعدم مراعاتهم للقواعد المنظمة لسير العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمستشفى القوصية المركزي ؛ يرافقه الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، وبدري محمد بدري رئيس مركز ومدينة القوصية حيث تفقد المحافظ خلال جولته قسم الإستقبال ، وغرفة الكشف ، والملاحظة ، والنفايات الخطرة ، والعناية المركزة ، والصيدلية ؛ وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتوافر الأدوية والأمصال بالمستشفى .

كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى وتحدث مع المرضى للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات والقصور أثناء تلقيهم العلاج سواء من جانب الأطباء أو الممرضات بالمستشفى مشدداً على تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى.

وأوضح المحافظ أن مستشفى القوصية مدرجة ضمن خطة الإحلال والتجديد والتطوير فضلاً عن تزويد المستشفى بأجهزة طبية لرفع معاناة الإنتقال إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتقديم خدمات علاجية ورعاية للمرضى لافتاً إلى أهمية رفع كفاءة الأطباء وفرق التمريض للتعامل مع أي حالات.

وأكد الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة على متابعة أعمال تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة ومستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال إنشاء أقسام جديدة أو تدعيم الأقسام الحالية بأجهزة حديثة للارتقاء بالخدمة الطبية بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها مطالباً الأطباء ومديري المستشفيات بالتواصل مع غرفة عمليات المديرية والتنسيق في حالة وجود أي طارئ أو تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات العامة بأسيوط.

كان وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد قام خلال الجولة بمراجعة سجلات الحضور والإنصراف ومتابعة سير العمل بالمستشفى وتبين تغيب كل من ( 10 أطباء ، 10 أطقم التمريض ، و6إداريين) دون إبداء أسباب ، وبالعرض على المحافظ أمر بإحالتهم للتحقيق.