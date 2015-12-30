القبض على 10 من متعاطى للحشيش في أسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية بمراكز المحافظة، تمكنت من القبض على 10 أشخاص من متعاطى المواد المخدرة وبحوزتهم كميات مختلفة من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارآ من مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط محمد. ن. ف 25 سنة عاطل مقيم ببندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، ومحمد. ا. ث. م 26 سنة-عاطل، ومقيم ببندر ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

كما تم ضبط مكرم. ج. ا 22 سنةعامل ومقيم بصنبو ب دائرة مركز ديروط وبحوزته 50 جراما من مادة الحشيش المخدر، وأحمد. ر. ا 34 سنة -عامل، وعبدالقادر. ع. ع 39 سنة عامل ومقيمان بندر ديروط وبحوزتهما 50 جراما من مادة الحشيش المخدر بقصد التعاطى.

كما تم القبض على كل من محمد. ج. ع 23 سنة، وعبدالرحمن. ا. ي 23 سنة، ومحمود. ا. ح 23 سنة جميعهم طلاب ومقيمن بندر ديروط وبحوزتهم 150 جراما من مادة الحشيش المخدر، وعلى. م. ع 23 سنة طالب ومقيم ديروط وبحوزته 65 جرام حشيش وسلاح أبيض “مطواة” للتعاطى.

وألقى ضباط المباحث القبض على أحمد. ف. ي. م 30 سنة حاصل على دبلوم ومقيم الغنايم بحري دائرة مركز الغنايم وبحوزته قطعة من الحشيش المخدر تزن 5 جرامات بقصد التعاطي، وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.