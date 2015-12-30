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بالصور.. افتتاح سجل مدنى "طنان" بمركز قليوب و"شبلنجه" بمركز بنها بالقليوبية

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بالصور.. افتتاح سجل مدنى "طنان" بمركز قليوب و"شبلنجه" بمركز بنها بالقليوبية بالصور.. افتتاح سجل مدنى "طنان" بمركز قليوب و"شبلنجه" بمركز بنها بالقليوبية
افتتح اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير مدير أمن القليوبية اليوم الأربعاء سجل مدنى طنان بمركز قليوب وسجل مدنى شبلنجه بمركز بنها فى القليوبية.

وأكد مدير أمن القليوبية خلال الافتتاح أن توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بضرورة العمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتيسير كل سبل الراحة.

رافق مدير الأمن خلال الافتتاح اللواء صلاح راغب وكيل مصلحة الأحوال المدنية للمنطقة المركزية، واللواء أحمد صقر، مدير الأحوال المدنية بالقليوبية، والعميد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بالقليوبية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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