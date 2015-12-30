بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه الشرب فى شبين القناطر

تفقد الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه المهندس مصطفى عباس السكرتير المساعد للمحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، محطة مياه شبين القناطر.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن مراحل تنقية مياه الشرب وسير العمل بالمحطة، وتفقد المعمل الخاص بالمحطة، كما استمع لشرح عن دور المعمل فى تنقية المياه وضرورة التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات وعرض تفصيلى للتعريف بالشركة وأهم المهام الموكلة إليها وأبرز الإنجازات التى حققتها الشركة منذ نشأتها وحتى الآن.

وأشاد محافظ القليوبية بالمستوى الذى تقدمه الشركة، مؤكدا ضرورة الحرص على تقديم المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين.



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