محميات البحر الأحمر تعلن السيطرة على البقعة الزيتية برأس غارب

أعلن الدكتور أحمد غلاب مدير محميات الجزر الشمالية سيطرة فرق مكافحة التلوث بالشركة العامة للبترول على بقعة الزيت التى تم رصدها فى مياه البحر الأحمر بمدينة رأس غارب.

وأضاف غلاب أن فرق مكافحة التلوث بالتنسيق مع فريق المحميات تخلصت من البقعة الزيتية وإزالتها بالطرق الآمنة قبل وصولها إلى الشاطئ وتم أخذ عينة منها لمعرفة مصدرها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح غلاب أن البقعة الزيتية لم تتسبب فى أضرار للحياة البحرية، لافتا إلى أن المنطقة قليلة الحساسية البيئية ولا يوجد بها شعاب مرجانية وأسماك ولم تتأثر الحياة البحرية، وأضاف أنه جار إعداد تقرير لرفعه إلى الدكتور خالد حنفى وزير البيئة.

وكانت إدارة المحميات الطبيعية والفرع الإقليمى لشئون البيئة بالبحر الأحمر شكل لجنة أمس لمعاينة ومتابعة التلوث البترولى الذى تم رصده فى مياه البحر بمدينة رأس غارب شمال المحافظة، لمحاولة السيطرة عليه وإزالة التلوث عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية من الشركة العامة للبترول يفيد بوجود بقعة زيتية متقطعة داخل البحر بالقرب من محطة بكر الشمالى، وهى منطقة غير معمورة وغير مستخدمة فى أى نشاط سياحى وبعيدة عن المحميات الطبيعية.

وقامت الشركة العامة بعملية مسح جوى وبحرى وتلاحظ أن البقعة الزيتية عبارة عن شريط متقطع لقطع متوسط أحجامها من (1م2 إلى 1.5م2) ومتجه من المجرى الملاحى إلى الجنوب باتجاه الشاطئ. وأصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توجيهاته بسرعة اتخاذ اللازم.