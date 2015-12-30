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رفض استئناف فرض الحراسة القضائية على شركة إنجوي

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رفض استئناف فرض الحراسة القضائية على شركة إنجوي رفض استئناف فرض الحراسة القضائية على شركة إنجوي

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برفض الاستئناف المقدمة من المحامي عادل إسماعيل محمود، على حكم محكمة أول درجة مستعجل، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا في دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة النيل للصناعات الغذائية إنجوي، وتأييد حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا في نظر فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا في نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة النيل للصناعات الغذائية إنجوي.

وكان المحامي عادل إسماعيل، أقام دعوى رقم 2913 لسنة 2015، ضد كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات الغذائية «إنجوي»، مطالبًا بفرض الحراسة القضائية على الشركة.

 

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