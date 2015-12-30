لعبة في الجول - حسام غالي يجيب.. 3 لاعبين هم مثلي الأعلى في كرة القدم

حسام غالي مهاري هادئ الأعصاب يحب والتحكم والقيادة.. فمن يا ترى كان مثله الأعلى الذي تحلى بتلك الصفات وحاول نجم وسط الأهلي وقائده السير على خطاه؟

غالي حل ضيفا على حوار مطول مع FilGoal.com حكى خلاله رحلته مع كرة القدم منذ كان ناشئا في الأهلي ومرورا بتجربته في هولندا وإنجلترا والسعودية وبلجيكا وحتى عودته من جديد للقلعة الحمراء.

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أما الآن فلنتعرف على إجابة حسام غالي في لعبة FilGoal.com: من هو مثلك الأعلى؟

يجيب غالي لـFilGoal.com "كنت أعشق طريقة لعب علاء ميهوب نجم وسط الأهلي في الثمانينات والتسعينات".

وتابع "كذلك طبعا لا يوجد جدال أن كابتن محمود الخطيب كان مثلا أعلى لي".

أما على الصعيد العالمي، فأجاب غالي "مممم، زين الدين زيدان".