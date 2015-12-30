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في عيد ميلاده.. فلافيو لـ في الجول : الأهلي وحشني

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في عيد ميلاده.. فلافيو لـ في الجول : الأهلي وحشني في عيد ميلاده.. فلافيو لـ في الجول : الأهلي وحشني

"الأهلي وحشني" .. هكذا افتتح فلافيو دا سيلفا أمادو حديثه لـFilGoal.com.

المهاجم الأنجولي الذي قضى أربع سنوات بقميص الأهلي الأحمر حصد خلالها 14 بطولة يحتفل اليوم 30 ديسمبر بعيد ميلاده السادس والثلاثين، وتواصل معه "في الجول" ليهنئه بهذه المناسبة.

فلافيو أعلن اعتزاله العام الماضي بعد مشوار امتد 16 عاماً مع كرة القدم، دافع خلاله عن ألوان بترو أتليتيكو الأنجولي والأهلي والشباب السعودي وليرس البلجيكي، كما مثل الأنجولي في 73 مباراة دولية سجل خلالها 30 هدفاً.

وكل ما يلي على لسان فلافيو..

"أشكركم على تذكر عيد ميلادي وتهنئتي به".

"فوجئت بتهاني كثيرة من المصريين عامة وجمهور الأهلي بصفة خاصة وهذا أسعدني بشدة.

"قضيت في أربع سنوات من بين الأفضل في مسيرتي كلاعب. حصدت العديد من الألقاب التي لن أنساها طيلة حياتي".

"أفتقد الأهلي بالتأكيد. أفتقد جماهيره الكبيرة واللعب في صفوفه. وأتمنى أن أحضر إلى القاهرة قريباً لزيارته. ربما أرتب هذا الأمر في وقت لاحق".

"أتواصل مع بعض اللاعبين بين الوقت والآخر. وائل جمعة هنأني اليوم بعيد ميلادي. أفتقد الجميع في مصر وأشكرهم على سؤالهم الدائم عني".

"لا أتابع الكرة المصرية بشكل جيد لكنني أحرص على معرفة نتائج الأهلي من وقت لآخر، وبالتأكيد أتمنى له التوفيق في كل البطولات".

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