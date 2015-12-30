التظلمات تلزم الزمالك بتسديد 9 ملايين لفتح الله وسمير

تقدم المعلق المصري حاتم بطيشة باستقالته من قناة بي إن سبورتس نافيا وجود أي خلافات مع إدارة المحطة القطرية.

ووجه مذيع قناة نايل سبورت السابق الشكر لمسؤولي القناة وشدد على علاقته الممتازة بجميع العاملين فيها.

وأشار بطيشة إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن وجهته المقبلة لكنه أكد أن نايل سبورت بيته وهو معين فيها كمقدم برامج.

وكان بطيشة هو مقدم برنامج "الكرة العالمية" على قناة نايل سبورت قبل انتقاله للعمل في الجزيرة الرياضية (بي إن سبورتس حاليا) عام 2005.

وعلق بطيشة على مباريات كرة القدم في نايل سبورت منذ اعتماده معلقا فيها عام 1998.

شاهد هدف إبراهيموفيتش الخرافي بصوت بطيشة.