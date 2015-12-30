الأرصاد تحذر: غدا.. أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد غد الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد .

كما يشهد طقس غدا انخفاضا ملحوظا فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر غد الخميس:

القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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- الأرصاد: طقس مائل للبرودة وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10

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