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الأرصاد تحذر: غدا.. أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 15

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الأرصاد تحذر: غدا.. أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 15 الأرصاد تحذر: غدا.. أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 15
يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد غد الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد .

كما يشهد طقس غدا انخفاضا ملحوظا فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .

وتسجل درجات الحرارة فى غد الخميس:

القاهرة

الصغرى 9 درجات 15 للعظمى، وفى

الإسكندرية

11 صغرى 15 عظمى،

مرسى مطروح

10 للصغرى 15 للكبرى،

بورسعيد

إلى 13 صغرى 17 للعظمى، وفى

دمياط

12 صغرى 17 للعظمى، و

الإسماعيلية

9 للصغرى 17 للعظمى، وفى

السويس

10 للصغرى 17 للعظمى،

العريش

الصغرى 11 العظمى 17،

نخل

الصغرى 5 العظمى 16،

طابا

الصغرى 7 العظمى 17،

الطور

الصغرى 13 العظمى 21،

مرسى علم

الصغرى 13 العظمى 22،

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 23،

شرم الشيخ

الصغرى 14 العظمى 20،

رفح

الصغرى 10 العظمى 16،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 12،

سيوة

الصغرى 10 العظمى 19،

المنيا

الصغرى 8 العظمى 18،

الفيوم

الصغرى 8 العظمى 17،

رأس سدر

الصغرى 12 العظمى 20،

أبو سمبل

الصغرى 10 العظمى 20،

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 16،

أسيوط

الصغرى 7 العظمى 18،

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 21،

الأقصر

الصغرى 9 العظمى 19،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 20،

شلاتين

الصغرى 15 العظمى 23،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 20،

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 20،

قنا

الصغرى 9 العظمى 19،

نويبع

الصغرى 13 العظمى 19،

السلوم

الصغرى 9 العظمى 14.

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