الأرصاد تحذر: غدا.. أمطار على شمال البلاد وسيناء والعظمى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد غد الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب على أغلب أنحاء الجمهورية يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد وسيناء حتى شمال الصعيد .إعلان - Ads إعلان - Ads
- الأرصاد: طقس مائل للبرودة وأمطار على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 10
كما يشهد طقس غدا انخفاضا ملحوظا فى درحات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب فى الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين، فترتفع الأمواج بالبحر المتوسط من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 2.5 .
وتسجل درجات الحرارة فى مصر غد الخميس:
القاهرةالصغرى 9 درجات 15 للعظمى، وفى
الإسكندرية11 صغرى 15 عظمى،
مرسى مطروح10 للصغرى 15 للكبرى،
بورسعيدإلى 13 صغرى 17 للعظمى، وفى
دمياط12 صغرى 17 للعظمى، و
الإسماعيلية9 للصغرى 17 للعظمى، وفى
السويس10 للصغرى 17 للعظمى،
العريشالصغرى 11 العظمى 17،
نخلالصغرى 5 العظمى 16،
طاباالصغرى 7 العظمى 17،
الطورالصغرى 13 العظمى 21،
مرسى علمالصغرى 13 العظمى 22،
الغردقةالصغرى 13 العظمى 23،
شرم الشيخالصغرى 14 العظمى 20،
رفحالصغرى 10 العظمى 16،
كاترينالصغرى 2 العظمى 12،
سيوةالصغرى 10 العظمى 19،
المنياالصغرى 8 العظمى 18،
الفيومالصغرى 8 العظمى 17،
رأس سدرالصغرى 12 العظمى 20،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 20،
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 16،
أسيوطالصغرى 7 العظمى 18،
سوهاجالصغرى 6 العظمى 21،
الأقصرالصغرى 9 العظمى 19،
أسوانالصغرى 10 العظمى 20،
شلاتينالصغرى 15 العظمى 23،
حلايبالصغرى 16 العظمى 20،
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 20،
قناالصغرى 9 العظمى 19،
نويبعالصغرى 13 العظمى 19،
السلومالصغرى 9 العظمى 14.
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