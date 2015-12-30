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وزير الإسكان: 25 ألف فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان

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وزير الإسكان: 25 ألف فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان وزير الإسكان: 25 ألف فرصة عمل فى المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان
أكد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الـ1.5مليون فدان تنمية متكاملة وسيساهم مع باقى المشروعات الأخرى فى إعادة توزيع السكان على المعمور المصرى والخروج من الشريط الضيق الذى يشغله المصريون فى وادى النيل.

وأضاف وزير الإسكان، فى كلمته خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان، أن هذه المرحلة الأولى ستوفر 25 ألف فرصة عمل جديدة، وأن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل ويوفر 3 آلالف فدان لمناطق صناعية.

وتابع "مدبولى"، "هذا المشروع يخدم رؤيتنا بأن تكون دولة متقدمة وسيتم بناء 85 ألف وحدة سكنية خلال المشروع"، موضحا أنهم يعملون على ربط المشروع بشبكة الطرق القومية.

- السيسى يصل الفرافرة لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع الـ1.5 مليون فدان

- محافظة الوادى الجديد تجهز شاشات لعرض زيارة الرئيس للفرافرة

- السيسى يدشن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان من الفرافرة ظهر اليوم

- رئيس الوزراء: مشروع الـ1.5 مليون فدان يعمل على سد الفجوة الغذائية

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