"الكنيسة" تحظر الخمر والرقص للعروسين ليلة الحنة.. وتهدد بالحرمان من الزواج

حذر المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقبلين على الزواج من المسيحيين مما أسماه تجاوزات "ليلة الحنة" التى لا تليق بأبناء الكنيسة ولا تناسب بناء بيت جديد.

وأكد الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى، وإنصنا والأشمونين، فى خطاب حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن الكنيسة تلقت العديد من الشكاوى من أبناء الشعب المسيحى تشير إلى وجود تجاوزات لا يرضى الرب عنها تحدث فى ليلة "الحنة": مثل شرب الخمور والمخدرات والرقص الخليع.

وهدد المجلس الإكليريكى بعقاب كل من يفعل ذلك، وقد يصل الأمر إلى عدم إتمام المراسم الدينية الكنسية للزواج، مؤكدًا أن الزواج سر مقدس تكلم عنه الكتاب المقدس وقال إن هذا السر العظيم من المفروض أن يبدأ بأسلوب روحى على أن يطبق هذا التحذير فى إيبراشية ملوى.



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